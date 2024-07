Lula telefona para o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer

Segundo o Planalto e o governo britânico, os dois líderes conversaram sobre aprofundar as relações bilaterais, incluindo uma cooperação contra as mudanças climáticas - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quarta-feira (31/7) para o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. O petista voltou a cumprimentar Starmer por sua vitória nas eleições britânicas, em julho, e o convidou para vir ao Brasil.

Segundo o Planalto, Lula disse contar com a presença do premiê britânico na reunião de chefes de Estado do G20 em Novembro, no Rio de Janeiro, e convidou o Reino Unido para aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada oficialmente na semana passada.

Starmer, por sua vez, elogiou a presidência brasileira do G20 e também a presidência da COP30, no ano que vem, de acordo com nota do governo britânico. "E sublinhou o apoio do Reino Unido ao Brasil nas suas prioridades de combater os desafios globais da fome, pobreza e mudança climática", diz ainda o texto. Ainda não há confirmação de que o premiê participará da cúpula em novembro.

Lula também convidou o primeiro-ministro a participar da reunião de países de democráticos contra o extremismo, em setembro, que ocorre às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O telefonema durou cerca de 15 minutos.

200 anos de relação Brasil-Reino Unido

Lula e Starmer também citaram a proximidade dos 200 anos de relação diplomática entre os países, que serão comemorados no ano que vem, e firmaram o interesse de aprofundar o diálogo bilateral.

O Brasil não recebe uma visita de um primeiro-ministro do Reino Unido há 15 anos, e há expectativa para a vinda de Starmer neste ano ou no próximo, para um encontro com Lula.