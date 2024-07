Biden demonstrou caráter, dignidade e ética ao desistir, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a elogiar, nesta quarta-feira (31/7), a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de concorrer à reeleição. Segundo o petista, Biden demonstrou gostar muito do seu povo ao tomar a decisão, além de caráter, dignidade e ética.

Para Lula, o presidente norte-americano é "exemplo" para todos os governantes. Ele disse ainda que conversou bastante com Biden sobre as eleições na Venezuela, com a vitória de Nicolás Maduro e cercada por acusações de fraude. Os dois líderes conversaram ontem (30) por telefone.

"Um homem, para tomar a atitude que o Biden tomou, de desistir de ser candidato a poucos meses da eleição em função de algum problema que só ele sabe o que tem, não sou eu, é preciso ter muito caráter, muita dignidade, ser muito ético e gostar muito do seu povo", discursou Lula durante evento com brigadistas em Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

O chefe do Executivo esteve na cidade para acompanhar ações de combate aos incêndios no Pantanal e sancionar a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. "Foi o que ele fez. E isso é um modelo de exemplo de todo mundo que governa. A gente tem que fazer as coisas pensando sempre nos outros", afirmou ainda.

Biden desistiu da corrida eleitoral após críticas em relação à sua idade avançada e ao seu estado de saúde. A candidata atual é sua vice, Kamala Harris. O presidente Lula disse ainda que conversou bastante com o norte-americano sobre as eleições na Venezuela.

Biden pediu telefonema com Lula

A ligação entre Lula e Biden na terça-feira (30) durou cerca de 30 minutos, e foi marcada a pedido do governo dos EUA. O presidente brasileiro estava no Palácio da Alvorada, acompanhado do chanceler Mauro Vieira. Os dois chefes de Estado reforçaram o pedido para que o governo de Maduro libere as atas de votação, para que o resultado das urnas seja aferido.

Biden também elogiou a atuação de Lula junto à Venezuela. O petista, por sua vez, reforçou o convite para que o americano participe da cúpula do G20, em janeiro, no Rio de Janeiro.