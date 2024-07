Lula vê 'fragilidade' em Biden, mas diz que decisão de desistir cabe a ele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou seu apoio nesta segunda-feira (1º/7) ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que concorre à reeleição neste ano contra o ex-presidente Donald Trump. Porém, Lula admitiu que o democrata parece estar com a saúde fragilizada, e pode decidir não concorrer.

Segundo Lula, as eleições nos Estados Unidos podem "piorar ou melhorar o mundo", e é importante que outros países fiquem de olho. Porém, ele evita comentar a disputa mais a fundo.

"Eu, particularmente, gosto do Biden. Já me encontrei várias vezes com ele. Eu acho que o Biden tem um problema, sabe? Ele está andando mais lentamente, demorando mais para responder as coisas. Possivelmente, ele está pensando [em não concorrer], mas quem sabe da condição do Biden é o Biden", respondeu Lula durante entrevista à Rádio Princesa, de Feira de Santana, ao ser questionado sobre o debate americano.

Para o presidente, o debate expôs uma saúde frágil de Biden, mas cabe apenas ao presidente americano decidir se deixa ou não a corrida presidencial. "O Biden é que tem que avaliar. Se ele está bem, se achar que está em condições, ótimo. Se não, é melhor eles tomarem a decisão. Eu fico torcendo para o Biden. Deus queira que ele esteja bem de saúde, que possa concorrer", comentou.

Trump é "um cidadão mentiroso"

Lula também fez críticas ao republicano Donald Trump. "De um lado, um cidadão mentiroso. Que contou 101 mentiras segundo o The New York Times", disse o presidente, citando a checagem de fatos feita pelo jornal americano sobre o debate.

O presidente disse ainda que visitou nos últimos dias políticos que estão em idade avançada, mas ainda estão ativos. Segundo ele, o ex-presidente José Sarney, de 94 anos, está "preocupado com as eleições de 2026", e Fernando Henrique Cardoso (FHC) está "com a cabeça boa", apesar de falar lentamente por conta da idade. Ele tem 91 anos.