Lula parabeniza brasiliense Caio Bonfim por medalha de prata inédita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o brasiliense Caio Bonfim pela conquista da medalha de prata inédita na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris, nesta quinta-feira (1º/8). Aos 33 anos, o atleta nascido em Sobradinho ganhou a primeira medalha do Brasil na história da modalidade olímpica nos 20km, com tempo de 1h19m09s.

"Parabéns ao Caio Bonfim, bolsista do Bolsa Atleta, pela prata na Marcha Atlética, a primeira da história do nosso país na modalidade", disse Lula. O presidente também parabenizou o atleta pela perseverança e esforço, e por ter superado as adversidades dentro e fora do esporte.

Caio Bonfim celebrou o lugar no pódio nos Jogos Olímpicos de Paris. “Chegamos aqui para o trabalho de uma vida. Não sei dizer o que significa isso tudo. Não estou acostumado a ouvir ‘medalhista olímpico’. Sempre foi um sonho. Sou de Brasília, cresci com Joaquim Cruz. Hoje, tenho uma medalha igual a dele para levar para casa — Cruz foi segundo dos 800m em Seul-1988 e ouro em Los Angeles-1984. É um momento muito especial, que representa todos esses anos, não só o ciclo olímpico”, afirmou o atleta.