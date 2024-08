José Dirceu é internado com suspeita de obstrução de artéria coronária

O ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu (PT) deu entrada no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (31/7), com suspeita de obstrução na artéria coronária, de acordo com boletim médico divulgado mais cedo. O filho do petista, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), informou pelo X (ex-Twitter) que o pai deve passar por cateterismo para investigar possível insuficiência na região.

“Falei com meu pai há pouco, por vídeo, ele está muito bem, fará um cateterismo, para avaliar se existe ou não, obstrução de uma artéria coronária, procedimento que ele já fez em 2007 e 2018, quando não foi necessário colocar stent”, revelou o parlamentar.

José Dirceu é atendido pelo Dr. Roberto Kalil Filho, mesmo cardiologista que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em fevereiro deste ano, o ex-ministro já havia sido internado no Sírio Libanês para tratar de uma pneumonia. Na oportunidade, também foi atendido pelo mesmo médico.