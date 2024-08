Deputado Coronel Sandro é internado na UTI depois de passar mal

O deputado estadual Coronel Sandro (PL), pré-candidato à Prefeitura de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, teve um episódio de mal súbito e foi levado às pressas para um hospital em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (1º/8).

Na unidade hospitalar, o deputado recebeu o atendimento e foi encaminhado para a UTI. A suspeita é que o deputado tenha tido um infarto. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar.

Leia também: Polícia investiga se perfil de fofoca pode ter provocado morte de jovem

"A assessoria de imprensa da pré-campanha do candidato a prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro, informa que o pré-candidato se sentiu mal no fim da tarde desta quinta-feira (1) e foi levado às pressas para o hospital. Após um mal súbito, ele recebeu atendimento médico imediato e, no momento, está internado na UTI, onde recebe todos os cuidados necessários. A assessoria aguarda o boletim médico para novas informações sobre o seu estado de saúde", diz a nota do parlamentar.