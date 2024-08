Datafolha: Lula tem avaliação semelhante a Bolsonaro no mesmo período de gestão

Em comparação com a pesquisa divulgada em 18 de junho , o Datafolha revela que a aprovação de Lula caiu um ponto, passando de 36% para 35%. Por outro lado, a reprovação aumentou em dois pontos, indo de 31% para 33%, ambos os resultados dentro da margem de erro. Já a avaliação regular apresentou uma leve diminuição, de 31% para 30%. Leia também: Lula anuncia expansão do Pé-de-Meia; alunos da EJA estão inclusos

Esses índices refletem uma avaliação semelhante a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no mesmo estágio de suas respectivas administrações. À época, o Bolsonaro alcançou 37% de aprovação e 34% de desaprovação, com 27% dos entrevistados avaliando sua administração como regular. Levando em conta a margem de erro, os resultados obtidos agora por Lula são bastante semelhantes aos de Bolsonaro.

O levantamento ouviu 2.040 pessoas com 16 anos ou mais, distribuídas em 146 municípios, entre 29 e 31 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.