Lula participa de convenção do PT e promete ajuda para Evandro Leitão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (3/08), da convenção do Partido dos Trabalhadores (PT) em Fortaleza para apoiar o lançamento da pré-candidatura de Evandro Leitão à prefeitura da capital cearense. Leitão é um dos poucos pré-candidatos que contou com a presença de Lula na convenção partidária para oficializar sua campanha - os outros foram Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a prefeito em São Paulo, e Luiz Fernando Teixeira (PT), pré-candidato em São Bernardo.

O presidente discursou usando máscara de proteção facial. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, o uso da máscara é preventivo, porque Lula "apresentou sintomas de resfriado, mas não testou positivo nem para covid-19, nem para influenza". O discurso de mais de 16 minutos foi voltado à militância petista presente no local. Lula disse que quer "ajudar" Evandro Leitão durante a campanha não somente hoje, mas até o dia da eleição. "Me ligue que cá estarei para pedir voto para você em cada esquina da cidade", afirmou.

O presidente ainda pediu aos petistas que se envolvam na campanha e citou que ele próprio faz aniversário no dia 6 de outubro, pedindo a eleição do correligionário como um "presente". "Vocês que dizem que me amam têm uma obrigação. A eleição é no dia 6 de outubro, meu aniversário, sou registrado no dia 6. Quando vocês levantarem de manhã para ir votar, digam: vamos dar um presente para o Lula elegendo o Evandro prefeito de Fortaleza", afirmou.

Leitão tem um cenário desafiador. Apesar da força do PT no Estado - o partido governa o Ceará desde 2014 -, o pré-candidato ainda não engrenou nas pesquisas de intenção de voto. Em levantamento do Paraná Pesquisas realizado de 12 a 15 de julho, Leitão figura na quarta posição, com 9,4% das intenções de voto. O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) está à frente na corrida, com 33% das intenções de voto. Em segundo lugar está o atual gestor da capital do Ceará, José Sarto (PDT) com 18,3%, seguido pelo candidato do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), deputado federal André Fernandes (PL) com 15,1%.

Em um recado às mulheres, Lula defendeu que Leitão apresente propostas para reduzir a violência de gênero na capital cearense. Nas últimas semanas, o presidente deu declarações polêmicas. Na sexta-feira, 2, ao se referir a relacionamentos abusivos vividos por algumas mulheres, Lula cometeu uma gafe. Ao tentar criticar esse tipo de violência, acabou dizendo que "uma mulher sem profissão" pode ser agredida pelo marido "se não tomar cuidado". "Uma mulher sem profissão vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Vai casar e, se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela vai ficar com ele porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que seja violento contra a mulher", afirmou.

Lula repetiu, ainda, o discurso de que voltou à Presidência da República para cuidar da população mais pobre e que a elite brasileira "não enxerga a sociedade como um todo".

"Fico preocupado porque na disputa eleitoral muita gente promete muita coisa, mas a gente tem que prometer o que a gente sabe que pode fazer, não pode enganar o povo e prometer o que não é realidade. Só voltei a governar o País para provar que a elite brasileira não está preparada para governar o País, ela não enxerga a sociedade como um todo, mas 30% da sociedade, os mais ricos. Os pobres da periferia são invisíveis para a elite brasileira", afirmou.

Sobre sua relação com os prefeitos de todo o País, Lula disse: "Nunca na história deste País um presidente cuidou tanto das prefeituras como eu cuidei". "Nunca os prefeitos tiveram tanta participação. Agora mesmo no PAC, poderia ter escolhido apenas as cidades de amigos. Mas fiz uma espécie de licitação, se inscreveram mais de 5 mil prefeitos e não escolhemos por partido, mas por melhores projetos", disse.

Lula afirmou que, por isso, "não faltará ajuda" à campanha de Evandro Leitão, mas será preciso, caso eleito, apresentar projetos viáveis ao governo. "Não é ir lá em Brasília fazer discurso para mim, tem que levar projeto, mostrar o que quer fazer. Pode ter certeza de que lá em Brasília não sou apenas presidente e amigo de Elmano (de Freitas, governador do Ceará), mas amigo do prefeito Evandro Leitão", afirmou.

O presidente embarca para São Paulo ainda neste sábado, 3, logo após a convenção do PT em Fortaleza.