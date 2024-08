Macron telefona para Lula e elogia posição brasileira sobre Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (5/8) um telefonema do presidente da França, Emmanuel Macron. O francês elogiou a posição brasileira sobre as eleições venezuelanas e agradeceu a presença da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na abertura da Olimpíada de Paris.

Segundo o Planalto, Macron elogiou o posicionamento do Brasil em relação às eleições venezuelanas, bem como a carta conjunta divulgada na semana passada pelos governos brasileiro, colombiano e mexicano. Além disso, apoiou os esforços do petista para dialogar tanto com o presidente Nicolás Maduro como com a oposição.

Lula, por sua vez, afirmou que seu compromisso é com uma solução pacífica para a crise, que garanta a soberania da Venezuela.

Comunicados conjuntos

Brasil, Colômbia e México emitiram na semana passada um documento pedindo a divulgação das atas eleitorais, mas sem acusar o regime Maduro de fraude nem reconhecer a vitória da oposição. Da mesma forma, França, Itália, Portugal, Alemanha, Espanha, Países Baixos e Polônia também cobraram as atas, mas condenaram ações violentas e prisões contra opositores.

Na ligação, Macron também agradeceu a presença de Janja na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris. Ela representou Lula no evento. O presidente brasileiro, por sua vez, agradeceu a recepção. Ele atendeu o telefonema em Santiago, capital do Chile, onde tem uma série de compromissos oficiais entre hoje e amanhã (6), como uma reunião bilateral com o presidente chileno, Gabriel Boric.