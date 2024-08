Lula pediu que ministros não critiquem adversários nas eleições, diz Rui Costa

A declaração ocorreu após reunião ministerial com o chefe do Executivo e demais ministros da Esplanada - (crédito: Fernanda Strickland)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira (08/8) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) orientou os ministros do governo a não criticar ou ofender adversários nas eleições municipais. A declaração ocorreu após reunião ministerial com o chefe do Executivo e demais ministros da Esplanada.

“Lula orientou que os ministros, evidente cada um do seu partido, que cada um tenha absoluta liberdade para escolher seus candidatos. Agora, os ministros que fossem participar da campanha, ele aconselhou que fizessem todos os elogios aos seus candidatos. E não fizessem críticas ou ofensas a candidatos adversários independente de quem é o adversário. Se o adversário é da base ou não é da base, mas que ele quer que cada ministro replique o modo de fazer política que ele tem defendido, ou seja, da cintura pra cima, defendendo valores, propostas e não de ataque a adversários”, relatou.

“Isso porque cada ministro, mesmo que lá não esteja falando no cargo de ministro, simboliza o governo e ele gostaria que o símbolo do governo dele fosse de que cada um é muito enfático na defesa do seu candidato mas não precisa colocar adjetivos negativos sobre os outros candidatos que existirem em cada município. Esse foi o apelo que ele fez", completou Costa.

Ele alegou ainda que Lula “não vai cobrar e nem vai coordenar nenhum tipo de alinhamento partidário em relação a candidatos”.