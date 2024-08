Rui Costa diz que Venezuela precisa apresentar provas da "lisura" da eleição

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira (8/8) que o Brasil continua buscando uma mediação diplomática em relação ao impasse das eleições venezuelanas e que “ou se apresenta as provas da lisura ou se tem que buscar uma solução”. A declaração ocorreu após reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e demais ministros da Esplanada.

“O MRE tem se posicionado, o Brasil tem buscado junto com outros países da América e com o apoio da União Europeia no sentido de uma mediação, de uma solução. Ou se apresenta de fato as provas da lisura da eleição ou se tem que buscar uma solução para a situação da Venezuela. Então, o Brasil quer continuar, vai insistir nesse papel de mediador junto com outros países da América. Agradeceu muito o apoio da União Europeia no documento que referenda a posição que o Brasil tem no sentido de buscar uma solução pacífica, numa solução que possibilite ao povo da Venezuela retomar a paz, o desenvolvimento, o emprego, a renda, melhorias de vida”, apontou.

Costa continuou o relato realizado durante a reunião ministerial de hoje mais cedo, que contou com a presença do ministro Mauro Vieira, de que “o Brasil quer ser parte da solução e não parte do problema” em relação ao polêmico pleito.

“A condução do MRE apoiada pelo presidente é de o Brasil, seguindo sua história e sua tradição diplomática, buscar uma solução para um país importante que tem uma fronteira enorme conosco. O Brasil quer ser parte da solução e não parte do problema. E parte da solução no momento é a carta assinada pelo Brasil que diz que as autoridades responsáveis pela eleição apresentem a tal das atas de votação por seção detalhada para que o mundo inteiro possa olhar e ou confirmar o resultado da eleição. E dizer ‘tem problemas’ e buscar, se tiver problema, uma solução para isso. Então, o Brasil quer ser parte da solução, é isso que está sendo conduzido. Nos próximos dias, o MRE vai atuar no sentido do presidente da República de buscar junto à Venezuela a solução disso”, concluiu.

Mais cedo, na abertura do encontro no Planalto, Lula disse que o ministro iria “falar um pouco das celeumas que estamos encontrando aí para encontrar uma solução pacífica para as eleições da Venezuela”.