Itamaraty expulsa embaixadora de Nicarágua do Brasil em resposta a Ortega

Após especulações de que a Nicarágua teria expulsado o embaixador brasileiro no país, Breno Souza da Costa, o governo do Brasil decidiu retirar a embaixadora nicaraguense Fulvia Patricia Castro Matus de Brasília. Em nota publicada na noite desta quinta-feira (8/8), o Itamaraty afirmou que a medida foi motivada pelo "princípio da reciprocidade".

Itamaraty expulsa embaixadora de Nicarágua

No comunicado, o Brasil confirmou que Breno Souza da Costa deixou a capital Manágua na noite desta quinta. Até quarta-feira (7/8), quando o jornal Divergentes, que cobre notícias da América Central, noticiou a expulsão do representante brasileiro, o governo brasileiro ainda não havia sido notificado formalmente da medida tomada pela gestão de Daniel Ortega.

O governo da Nicarágua decidiu pela expulsão após o diplomata brasileiro não comparecer ao evento de 45 anos da Revolução Sandinista, marco histórico no país, em 19 de julho. A relação entre os dois países, no entanto, já estava desgastada. Em entrevista no mês passado, Lula (PT) comentou que os dois chefes de Estado não se falam desde junho do ano passado, quando o presidente brasileiro, a pedido do papa Francisco, tentou interceder na situação do bispo Rolando Álvarez, perseguido pelo governo de Ortega.