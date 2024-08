Eleições 2024: quais são as regras de financiamento de campanha?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou as regras de gestão e distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como “Fundo Eleitoral”, ainda em 2019. A resolução prevê uma série de medidas que devem ser cumpridas pelos partidos e federações partidárias.

Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União e deve ser disponibilizados ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho do ano eleitoral. Na mesma data, os partidos devem comunicar ao Tribunal a renúncia ao fundo - os valores são devolvidos à conta do Tesouro Nacional.

Como é feita a distribuição?

Os recursos do Fundo são distribuídos, em parcela única, aos diretórios nacionais dos partidos, observando os seguintes critérios:

2%, divididos igualitariamente entre todas as legendas com estatutos registrados no TSE;

35%, divididos entre os partidos que tenham, pelo menos, um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos obtidos na última eleição;

48%, divididos entre as siglas, na proporção do número de representantes na Câmara, consideradas as legendas dos titulares;

15%, divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares.

Os recursos ficarão à disposição do partido somente após a definição dos critérios de distribuição, que devem ser aprovados pela maioria absoluta de integrantes da executiva nacional da legenda. Os critérios devem obedecer algumas obrigatoriedades:

para as candidaturas femininas, o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser inferior a 30%;

para as candidaturas de pessoas negras, o percentual corresponderá à proporção de:

a) mulheres negras e não negras da sigla;

b) homens negros e não negros da legenda.

a) mulheres negras e não negras da sigla; b) homens negros e não negros da legenda. os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras serão obtidos pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em âmbito nacional.