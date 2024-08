Eleição de SP: candidato apoiado por Bolsonaro tem rejeição de 65% 

65% do eleitorado rejeitaria candidato apoiado por Bolsonaro, enquanto 16% diz que seguiria indicação do ex-presidente - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

A nova pesquisa do instituto DataFolha, divulgada nesta sexta-feira (9/8), mostra que 65% dos eleitores paulistanos não votariam em um candidato apoiado pelo ex- presidente Jair Bolsonaro (PL), porcentagem maior do que a rejeição a um candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é de 44%.

A pesquisa mostrou também que 16% do eleitorado votaria em um candidato apoiado por Bolsonaro, enquanto 20% votaria em um candidato por Lula e 15% votaria em um candidato apoiado pelo atual governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A pesquisa mostrou ainda que cerca de 13% dos paulistanos votariam em um candidato apoiado pelo vice-presidente e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSD).



A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa ouviu, durante os dias 6 e 7 de agosto, 1.092 pessoas de 16 anos ou mais.

A consulta mediu que mais da metade dos eleitores da cidade de São Paulo podem mudar de voto se o candidato for apoiado por um político rejeitado por eles. 56% está disposto a mudar o voto, enquanto outros 41% permaneceram com o candidato, 2% não soube responder.



Até agora, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) seguem empatados na liderança da disputa pela prefeitura de São Paulo, com 23% e 22%, respectivamente. Pablo Marçal (PRTB) e Datena (PSDB) dividem o segundo lugar, também empatados, ambos com 14% dos votos. Votos brancos e nulos chegam a 11%.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori