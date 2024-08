Moraes diz que eleição de SP tem pior grupo desde redemocratização

Declaração foi dada após participação do ministro do STF na 22ª Semana Jurídica do Tribunal de Contas de São Paulo - (crédito: Reprodução Instagram @lideglobal / Foto Evandro Macedo/LIDE)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse, nesta sexta-feira (9/8), que a Prefeitura de São Paulo tem, em 2024, o pior grupo de candidatos desde a redemocratização do Brasil. A fala foi dada após participação na 22ª Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na capital paulista.

O comentário de Moraes, divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, ocorre um dia após o primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Band, marcado por uma série de acusações e ofensas entre os postulantes ao cargo.

Moraes também fez críticas ao apresentador José Luiz Datena (PSDB), que em sua avaliação não foi bem no debate e está sendo comparado nas redes sociais ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desistiu da disputa após o mau desempenho na televisão.

Além de Datena, também estiveram no debate o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSol), Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB).