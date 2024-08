Lula destina mais R$ 1,6 bi para o RS e visita o estado nesta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou R$ 1,6 bilhão em recursos federais para a reconstrução do Rio Grande do Sul nesta terça (13/8). O novo aporte será destinado, em sua maioria, para a construção de novas casas, mas também financiará outras medidas. O petista visita o estado pela quinta vez na sexta-feira (16).

Estimativa divulgada pela Casa Civil inclui a construção de 4 mil novas moradias, de R$ 200 mil cada, totalizando R$ 8 bilhões. Outras 7.500 unidades terão subsídios de R$ 40 mil, em média, para ampliar o acesso ao financiamento — ao todo, serão R$ 3 bilhões. Outros R$ 200 milhões serão destinados ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), para a construção de 1.333 casas.

Já o Ministério dos Portos e Aeroportos terá R$ 18,5 milhões para recuperar o transporte nos rios gaúchos, reparando a infraestrutura e desobstruindo leitos. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por sua vez, receberá R$ 300 milhões para financiar o Auxílio Reconstrução, benefício dado a famílias atingidas pela calamidade.

Finalmente, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul terá R$ 7,2 milhões para recuperar danos materiais sofridos em seus prédios e equipamentos.

Quinta visita

Lula visitará novamente o Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira (16). Será a quinta vez dele no estado após o desastre causado pelas enchentes, que mataram 182 pessoas e deixaram milhares de desabrigados.

A agenda foi acertada em reunião, ontem (12), entre Lula e o ministro da Secretaria Especial da Presidência da República para Apoio ao Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, no Palácio do Planalto. A visita acontece após agenda do presidente no Paraná, na quinta-feira (15).

O chefe do Executivo vai participar da inauguração do Complexo Viário da Scharlau, em São Leopoldo, e da inauguração do Centro de Hematologia e Oncologia do Hospital Conceição e do lançamento de unidades do Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre, capital gaúcha. As moradias lançadas são destinadas a famílias que perderam suas casas nas enchentes.