"Não haverá falta de recursos", diz Lula sobre calamidade no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou nesta terça-feira (7/5) que não faltarão recursos para combater a calamidade enfrentada no Rio Grande do Sul. Segundo o petista, há “100% de vontade” dos Três Poderes para facilitar a liberação dos valores para a recuperação do estado após as enchentes, como sinalizado ontem pelo Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que decreta estado de calamidade no território gaúcho.



Lula comentou sobre o tema durante o programa Bom dia, Presidente, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e com participação de rádios brasileiras.

“O Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado muito importante para o Brasil do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do trabalho e da nossa cultura. Ou seja, o que nós vamos fazer é devolver ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece que seja devolvido para poder tocar a vida”, declarou o presidente ao ser questionado sobre as ações do governo federal no estado.

“Não haverá falta de recursos. Eu disse, e vou repetir pela quarta vez: não haverá falta de recursos para atender necessidades do Rio Grande do Sul”, acrescentou.

Segundo o presidente, ainda não há uma estimativa dos valores necessários para reconstruir o estado, o que só ficará claro após as águas baixarem. Ele afirmou também que vai convidar o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), para vir a Brasília apresentar um levantamento sobre os danos assim que possível.

Além disso, destacou que “ninguém imaginava” uma catástrofe climática desta magnitude, e que as enchentes ainda devem atingir outros municípios.

“O que eu posso garantir é que há 100% de vontade da Câmara, 100% de vontade do Senado, do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, para que a gente facilite ao máximo possível os recursos”, frisou o chefe do Executivo.