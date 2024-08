Moraes manda prender Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou as prisões dos blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. O magistrado atendeu um pedido da Polícia Federal. As prisões não foram efetuadas, pois ambos estão fora do país.

A PF afirma que a dupla promoveu ataques contra policiais federais que atuam em investigações que estão em andamento na Corte. Além disso, Oswaldo Eustáquio é acusado de corrupção de menores, pois estaria usando perfis em nome da filha, menor de 18 anos, para publicar postagens com ataques nas redes sociais.

As prisões não foram efetuadas, pois tanto Allan (foto) quanto Eustáquio estão fora do país (foto: Reprodução/YouTube Pânico)

Allan dos Santos está nos Estados Unidos e Eustáquio, na Espanha. A casa da ex-esposa de Oswaldo Eustáquio, em Brasília, foi alvo de buscas. Conselheiros tutelares acompanharam a ação. De acordo com a PF, o perfil da filha do blogueiro foi usado para publicar que havia policiais na casa — mas a adolescente ainda estava dormindo. Esse ato indica a presença de um adulto realizando as publicações.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, um deles em endereço ligado ao blogueiro Ed Raposo.

A operação foi batizada pela PF de "Disque 100", em referência ao número disponibilizado pelo governo federal para receber denúncias de violações contra crianças e adolescentes.