Boulos dá ‘tapa’ em carteira de trabalho exibida por Marçal em debate

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o coach Pablo Marçal (PRTB), candidatos à Prefeitura de São Paulo, protagonizaram uma briga durante um debate político, realizado nesta quarta-feira (14/8), e promovido pelo Estadão, Terra e Fundação Armando Alvares Penteado (Faap).

No momento da discussão, os dois candidatos estavam sentados em cadeiras na parte central do palco do debate. Marçal exibe uma carteira de trabalho para Boulos, que tenta bater no documento para derrubá-lo. Momentos antes, durante o debate, coach pega uma carteira de trabalho e diz que vai “exorcizar o demônio” e chama Boulos de “vagabundo que nunca trabalhou”. Confira o momento da briga:



O embate entre os dois começa após o coach comentar sobre a proposta do opositor de construir um teleférico em São Paulo. Em seguida, Boulos chama o adversário político de “mentiroso compulsivo”. “Marçal, você não deveria nem estar aqui porque no último debate você disse que deixaria sua candidatura se eu mostrasse a sua condenação como ladrão de banco, mas você mais uma vez mostrou que não tem palavra”, comentou o psolista.

As ofensas seguem dos dois lados. Marçal chega a chamar Boulos de “maior aspirador de pó da cidade de São Paulo”. Em resposta, o candidato do Psol chama o adversário de “psicopata” e acusa o político do PRTB de falar notícias falsas durante o debate.