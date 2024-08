Servidores do Itamaraty aprovam indicativo de greve em assembleia

Em meio às negociações salariais com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores (Sinditamaraty) aprovou indicativo de greve na categoria. De acordo com uma nota divulgada nesta quarta-feira (14/8) pelo sindicato, a decisão reflete uma “crescente insatisfação” com as condições atuais dos servidores do ministério.

Além disso, sustentam que é necessária a valorização do serviço exterior brasileiro por meio do atendimento das reivindicações que remontam a 2012, para a adequação salarial da carreira de diplomata com as demais carreiras exclusivas de Estado correlatas. A decisão ocorreu em Assembleia-Geral realizada na última terça-feira (13/8).

“O nosso compromisso é com um Itamaraty mais unido e fortalecido. Com esse objetivo buscamos a melhoria das condições de trabalho, por meio da valorização e reconhecimento de todos os servidores. Com unidade de esforços enfrentaremos os desafios para resgatar as perdas históricas e alcançar os resultados que nortearão as ações afirmativas da política externa brasileira”, comenta, em nota, o Sinditamaraty.

Um dia antes, a Associação e Sindicato dos Diplomatas Brasileiros (ADB) – outra entidade que representa a categoria – também aprovou indicativo de greve. É a primeira vez na história que isso acontece na carreira da diplomacia brasileira.

Os diplomatas são uma das categorias que o MGI mantém negociações salariais. Outras 16 carreiras do serviço público federal ainda estão envolvidas em mesas específicas para negociar equiparação ou reajuste de salários. Um relatório publicado pela pasta informa que mais de 70% dos servidores já foram contemplados com algum acordo desde o início do governo atual.