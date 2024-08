Batatas Pringles e chocolates M&M's são do mesmo dono a partir de agora

O comunicado da Mars acrescenta que a maioria das marcas de salgadinhos da Kellanova superam seus concorrentes, especialmente entre os compradores da Geração Z e os millenials - (crédito: Montagem com as fotos de Justin Sullivan/Getty Images North America/AFP e Scott Olson/Getty Images North America/AFP )

Dona de marcas como M&M's e Snickers, a gigante do chocolate Mars caba de anunciar a compra da Kellanova, fabricante da famosa batata Pringles, por quase US$ 36 bilhões (cerca de R$ 197,5 bilhões pelo câmbio desta quarta-feira, 14 de agosto). O negócio é um dos maiores do setor alimentício nos últimos anos.

Com mais de 150 mil funcionários nos EUA, a Mars pagará US$ 83,50 por ação em dinheiro. Com o anúncio da compra, as ações da Kellanova subiram 7,9% nas negociações pré-mercado em Nova York.

A compra "acelera a ambição de duplicar a Mars Snacking na próxima década, em linha com as tendências globais de consumo", afirmou a Mars em comunicado, no qual cita que a empresa adquire marcas bilionárias como a Pringles e o Cheez-It.

"Os salgadinhos são uma categoria ampla, atrativa e durável que continua tendo importância entre os consumidores", acrescentou a Mars. A Kellanova, que produz os cereais Kellog's, anunciou uma receita de US$ 13 bilhões (quase R$ 65 bilhões na cotação da época) em 2023. Está presente em 180 países e conta com cerca de 23 mil funcionários.

O comunicado acrescenta que a maioria das marcas de salgadinhos da Kellanova superam seus concorrentes, especialmente entre os compradores da Geração Z e os millenials. "Temos uma enorme oportunidade para que a Mars continue desenvolvendo uma atividade sustentável na indústria", declarou o diretor-geral da empresa, Poul Weihrauch, citado no comunicado.

Avaliação

A indústria de alimentos embalados enfrenta desafios como a queda nas vendas e a resistência dos consumidores aos aumentos de preços. A união da Mars e da Kellanova busca justamente superar esses obstáculos, combinando a força de duas marcas renomadas e diversificando seus portfólios.

A Kellanova, que se destacou nos últimos tempos com um crescimento sólido, traz para a Mars uma gama de produtos populares, como os waffles Eggo e os snacks Cheez-Its. Já a Mars, por sua vez, aporta sua expertise em marketing e distribuição global, além de um portfólio diversificado que inclui rações para animais de estimação, com as marcas Pedigree e Whiskas.

A fusão entre a Mars e a Kellanova provavelmente não resultará em aumentos de preços ou redução da variedade de produtos disponíveis no mercado. Pelo contrário, a expectativa é que os consumidores sejam beneficiados com a criação de produtos e promoções.

* Com informações da Agência France-Press

