Lula diz que Eduardo Leite deveria agradecê-lo: "Nunca está contente"

O presidente Lula garantiu que o governo federal vai "resolver definitivamente" os problemas causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/Youtube @LulaOficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou nesta sexta-feira (16/8) que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), "nunca está contente" com as medidas tomadas pelo governo federal para a recuperação do estado, após a calamidade causada por enchentes.

O petista disse que Leite deveria agradecê-lo, e que o Rio Grande do Sul nunca foi tão bem tratado por uma gestão federal. Afirmou ainda que vai resolver "definitivamente" os problemas causados pelas enchentes, que atingiram mais de dois terços do território gaúcho. Ele também comparou as ações de seu governo com as do antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Às vezes eu fico incomodado, porque o governador nunca está contente com as coisas. O governador deveria me agradecer. ‘Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim’. É só ver se o Bolsonaro tratou o estado do Rio Grande do Sul com respeito. É só ver se tem um metro quadrado de obra que o Bolsonaro fez aqui", reclamou Lula durante entrevista à Rádio Gaúcha. O ministro extraordinário de Apoio e Reconstrução ao Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, também estava presente.

Leite vem reclamando das medidas anunciadas pelo governo desde o início da calamidade. Ele criticou, por exemplo, que a suspensão da dívida por três anos era pouco, e defendeu o perdão completo do valor. "O governador também fala todo dia ‘é insuficiente, insuficiente, insuficiente’. Tudo é insuficiente", disse ainda o presidente.

Medidas de reconstrução



O presidente garantiu que todas as famílias que perderam suas casas na enchente terão direito a novas moradias do Minha Casa Minha Vida, e rebateu críticas sobre a demora na entrega das obras. Ele argumentou que leva tempo para construir e entregar as novas residências. Lula visita o estado pela quinta vez hoje, e vai entregar unidades habitacionais para famílias desabrigadas pelas chuvas.

"Nós vamos definitivamente resolver o problema da enchente nesse estado", prometeu.

O chefe do Executivo foi questionado também sobre o apoio que Bolsonaro tem no Rio Grande do Sul, já que grande parte da população votou nele na eleição presidencial de 2022. A visita do presidente ao estado ocorre nas proximidades das eleições municipais, que ocorrem em outubro.

"Talvez eu não tenha feito por merecer ter mais voto do que o Bolsonaro. Eu tenho então que me preparar para fazer por merecer. Agora, eu quero que o povo avalie quanto de dinheiro já veio para cá, quantos projetos já têm aqui", declarou.