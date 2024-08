Lula decreta luto de três dias no país pela morte de Silvio Santos

"Em memória de Silvio Santos, decreto luto oficial de 3 dias no Brasil", escreveu Lula em sua conta no X. Decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). - (crédito: Redes Sociais )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou neste sábado (17/8) luto oficial de três dias no país pela morte do apresentador Silvio Santos. A decisão foi publicada nesta tarde em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), e anunciada nas redes oficiais do presidente da República.

"Em memória de Silvio Santos, decreto luto oficial de 3 dias no Brasil", disse Lula em sua conta no X (antigo Twitter). Mais cedo, ele também lamentou a morte do apresentador e o homenageou.



Em memória de Silvio Santos, decreto luto oficial de 3 dias no Brasil. — Lula (@LulaOficial) August 17, 2024

Segundo o presidente, Silvio Santos foi a maior personalidade da televisão brasileira, e será lemrado como "o rosto e a voz dos domingos". Disse ainda que o encontrou várias vezes, sempre com carinho e respeito, e lamentou sua morte.

"A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil", escreveu Lula.

Outras autoridades também decretaram luto pelo apresentador, como o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador paulista, Tarcísio de Freitas, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entre outros.

Broncopneumonia



O apresentador e empresário morreu na madrugada deste sábado, aos 93 anos de idade, vítima de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Ele foi internado após contrair a doença em julho, mas teve alta e foi se recuperar em casa. Porém, teve que ser internado novamente em 1º de agosto.

