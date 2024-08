Potencial da energético offshore é debatido no Senado

C..pulas do Pal..cio do Congresso Nacional. ..A c..pula menor, voltada para baixo, abriga o Plen..rio do Senado Federal. A c..pula maior, voltada para cima, abriga o Plen..rio da C..mara dos Deputados. ..Foto: Pedro Fran..a/Ag..ncia Senado - (crédito: Pedro França/Agência Senado)

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado promove, nesta terça-feira (20/8), uma audiência pública para debater o projeto que trata do aproveitamento de potencial energético offshore (PL substitutivo 576/2021). O texto original é do ex-senador ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates.

A matéria foi aprovada no Senado e enviada à Câmara dos Deputados em agosto de 2022. No entanto, como foi modificado pelos parlamentares, a proposta retornou à Casa com o senador Weverton (PDT-MA) como relator.

Leia também: Excesso de oferta de energia é desafio para o setor eólico

A energia offshore é uma fonte de energia renovável que utiliza a força do vento em alto-mar para gerar eletricidade. Funciona de forma semelhante à energia eólica em terra (onshore), mas com ventos mais rápidos e constantes devido à falta de barreiras no mar.

Para discutir as vantagens e desvantagens deste projeto, a comissão convidou 12 especialistas para a audiência. Entre eles, estão o presidente executivo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira; e o gerente-executivo de Relações Governamentais do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Daniel Antunes.

Também constam da lista de debatedores o prefeito de Candiota (RS), Luiz Carlos Folador; o presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia (Abrace Energia), Paulo Pedrosa; e o diretor de Novos Negócios da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEeólica), Marcello Cabral.