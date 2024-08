PF investiga empresários e influenciadores que tentaram impedir a posse de Lula

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (21) uma operação contra influenciadores digitais e empresários de Santarém, no Pará, que se articularam para tentar impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. De acordo com a corporação, o grupo é o mesmo que interditou uma rodovia em frente a um quartel do Exército na região.

As mobilizações começaram após o resultado das eleições. A Operação Defesa foi deflagrada para "combater associação criminosa que, por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, incitava a prática de crimes contra os poderes constitucionais do País".

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. "As investigações iniciaram após a obstrução da rodovia BR-163, KM 10, Comunidade Cipoal, em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC), em decorrência da insatisfação de manifestantes com o resultado da eleição presidencial de 2022", informou a PF.

"Durante as investigações, verificou-se que, dentre os manifestantes, havia um grupo organizado com divisão e distribuição de competências para o financiamento, execução e incentivo de ideias que defendiam a ilegitimidade do resultado eleitoral e a prática de crimes que visavam impedir a posse do presidente eleito, bem como incentivar as Forças Armadas a abolir o Estado Democrático de Direito", completa o texto.