Homem atropela duas mulheres e uma criança; a supeita é de feminicídio

Homem atropela duas mulheres e uma criança no Gama. Uma das vítimas morreu no local - (crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros)

Duas mulheres e uma criança de 5 anos foram atropeladas no Gama, na noite desta terça-feira (20/8). Juliana Soares, de 34 anos morreu no local. Maria do Socorro Barboza Soares, 60 anos, teve fratura no braço e, quanto à criança, até o momento não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

O caso é investigado pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama). Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que a dinâmica completa do ocorrido está em fase de apuração. O veículo envolvido, um Toyota Corolla, foi abandonado num estacionamento próximo ao local do atropelamento e removido para o pátio da delegacia após a perícia.

Câmeras de segurança nas proximidades podem ter registrado o incidente. O autor do crime foi identificado, e seria o ex-marido de uma das vítimas. Até a manhã desta quarta-feira (21/8), não havia sido realizada a prisão dele.

Aguarde mais informações.