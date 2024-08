"Brasil voltou à normalidade", diz Lula sobre pacto entre Poderes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lembrou, nesta quarta-feira (21/8), dos atos golpistas do ano passado, que culminaram na depredação dos prédios dos Três Poderes. Segundo ele, “o Brasil voltou à normalidade civilizatória”. A declaração foi dada durante a assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica, ao lado dos representantes do Congresso Nacional e do Judiciário.

Lula afirmou que a democracia “não é um pacto de silêncio”, em que apenas uma pessoa manda.



“Eu disse no meu discurso que uma das minhas vontades e das minhas responsabilidades era tentar recuperar esse país e viver na normalidade, na democracia, e compreender que a democracia não é um pacto de silêncio em que todos obedecem apenas um”, disse.

Pacto ecológico

Assinaram o documento o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“A minha alegria aqui, hoje, é dizer para vocês que estou plenamente satisfeito, porque juntar os três Poderes aqui, que já tínhamos juntado quando houve o golpe de 8 de janeiro, demonstra com muita clareza que o Brasil voltou à normalidade civilizatória”, declarou.