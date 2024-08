PF intima ex-assessor de Moraes para depor sobre vazamento de mensagens

As informações colhidas no TSE foram usadas em inquéritos em andamento no Supremo que miram bolsonaristas, de acordo com informações publicadas pela Folha de S. Paulo. O próprio Moraes será o relator do caso na suprema corte. - (crédito: Antonio Augusto/STF)

A Polícia Federal intimou para depor Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele atuou como auxiliar do ministro Alexandre de Moraes quando o magistrado presidia a Corte Eleitoral.

A intimação ocorreu no âmbito de um inquérito aberto para apurar o vazamento de mensagens trocadas entre Moraes, servidores e juízes auxiliares no contexto das eleições de 2022. O TSE abriu apurações sobre ataques contra o sistema eletrônico de votação e as instituições.

As informações colhidas no TSE foram usadas em inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que miram bolsonaristas, de acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo.

Nas conversas trocadas com auxiliares, Moraes teria orientado o levantamento de informações sobre os investigados e cobrado relatórios de seus subordinados. O magistrado alega que todos os procedimentos processuais estão registrados e que ocorreram dentro da legalidade.

Tagliaferro deve depor em São Paulo. A mulher dele também deve prestar esclarecimentos. Aliados de Moraes acreditam que as mensagens podem ter sido vazadas pela Polícia Civil de São Paulo.