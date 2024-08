Após acusar governador do Acre de abuso, Marcelo Bimbi diz que foi hackeado

O modelo Marcelo Bimbi emitiu nota em que afirmou que acusações emitidas contra o governador do Acre, Gladson Cameli (PP-AC), na conta dele no Instagram foram feitas por hackers. Na manhã desta quarta-feira (21/8), o ex-marido de Nicole Bahls publicou stories em que relatava ter sido abusado pelo político em um apartamento em Brasília.

Na nota emitida nesta tarde, Marcelo afirmou que foi hackeado e que vai prestar queixa contra o suposto ataque. O modelo declarou ainda que Gladson Cameli é um “amigo de longa data” e que não merece “tamanho desrespeito e citações caluniosas como se viu”. “Meus respeitos aos amigos igualmente consternados e aos conterrâneos do meu Acre, tão bem representados por um homem honrado que tem desempenhado seu ofício com retidão enquanto pai de família e figura pública”, escreveu.

Entenda

A confusão entre o modelo e o político começou na manhã de quarta-feira, quando Marcelo afirmou ter sido “bolinado” pelo governador. "Eu fui 'bolinado pelo governador do Acre. Ninguém acredita. Mandaram uma mensagem que vão me matar. Parabéns, a democracia", disse Marcelo nos stories.

Em resposta, Gladson Cameli publicou comunicado em que declarou que “Cada acusação a sua honra, acusações infundadas de suposta perseguição ou ilação sobre fatos desta natureza, serão respondidas no âmbito jurídico específico, com instauração de inquérito policial para a devida investigação, além das ações criminais e cíveis no âmbito da justiça estadual".

O político ainda não se manifestou após a nova postagem do modelo.