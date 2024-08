Ex-marido de Nicole Bahls acusa governador do Acre de abuso

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, fez uma série de acusações contra o governador do Acre, Gladson Cameli - (crédito: Reprodução/Instagram/@marcelobimbioficial e Moreira Mariz/Agência Senado )

Marcelo Bimbi, ex-marido da modelo e influenciadora Nicole Bahls, fez uma série de acusações contra o governador do Acre, Gladson Cameli. Por meio dos stories do Instagram, o modelo afirmou que foi "abusado" pelo político em um apartamento de Brasília.

"Eu fui 'bolinado pelo governador do Acre. Ninguém acredita. Mandaram uma mensagem que vão me matar. Parabéns, a democracia", disse Marcelo.

Marcelo acusou Gladson nos stories do Instagram (foto: Reprodução/Instagram)

Em nota, o governador Gladson Cameli destacou que as acusações serão respondidas na Justiça. "O governador Gladson Cameli preza pela democracia e pelo direito de todo cidadão expressar seus questionamentos à sua gestão no governo do Acre. Como homem público, sempre respeitou e sempre respeitará o contraditório. "Isso, porém, não dá direito a quem quer seja fazer ataques a sua honra", afirmou.

"Cada acusação a sua honra, acusações infundadas de suposta perseguição ou ilação sobre fatos desta natureza, serão respondidas no âmbito jurídico específico, com instauração de inquérito policial para a devida investigação, além das ações criminais e cíveis no âmbito da justiça estadual", acrescentou.