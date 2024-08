Relatório propõe centralização de emendas para assegurar transparência

Num relatório de 82 páginas, que está em poder de uma comissão do Supremo Tribunal Federal (STF), técnicos de vários órgãos apontam uma "saída" para dar maior transparência às emendas parlamentares.



O alvo do estudo são as emendas de relator do Orçamento e as das comissões temáticas.

Para obter o desejado rastreamento das emendas, esses técnicos autores do estudo sugerem que o controle das emendas seja transferido para um único espaço, que seja a plataforma "Transfere.gov". Assim, apostam em maior controle de onde saem e para onde vão esses recursos.

Integram esse grupo que elaborou o relatório técnicos da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União.