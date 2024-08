Dia do Soldado: Lula entrega medalha do Exército a Bia Souza

Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia do Dia do Soldado ao lado dos medalhistas olímpicos Beatriz Souza (esquerda), Natália Araújo e Guilherme Schimidt - (crédito: Ricardo Stuckert / PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou, nesta quinta-feira (22/8), a Medalha do Exército Brasileiro para três atletas olímpicos durante a celebração do Dia do Soldado. A cerimônia ocorreu em frente ao Quartel-General, em Brasília. Foram homenageados os judocas Beatriz Souza, que conquistou o ouro na categoria individual e um bronze, por equipe; e Guilherme Schmidt (bronze); e a jogadora de vôlei Natália Araújo (bronze).

A cerimônia reuniu autoridades autoridades como o comandante-geral do Exército, general Tomás Paiva, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, além de outros ministros da Corte e do governo federal.

Os medalhistas olímpicos homenageados são integrantes do Programa de Atletas de Alto Rendimento (Paar), que reúne as três Forças Armadas e é coordenado pelo Ministério da Defesa. Todos possuem a patente de terceiro-sargento. Dos 26 medalhistas do Brasil em Paris, 14 participam da iniciativa.

Dia do Soldado

A cerimônia ocorreu em frente ao Quartel-General (QG) do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília, local que ficou marcado pelo acampamento dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que não aceitaram a derrota nas eleições de 2022.

A data é celebrada em 25 de agosto e marca o nascimento do patrono do Exército, Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido como o Duque de Caxias. Os demais comandos militares do país farão suas próprias solenidades nesta sexta-feira (23/8).

Em Brasília, a Força Terrestre também lançou uma campanha publicitária, com outdoors colocado na Avenida do Exército, em frente ao QG, e com anúncios em circulação no painel eletrônico do shopping Conjunto Nacional.