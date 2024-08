Bolsonaro grava vídeo com sósia de Lula ao som de 'Evidências'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em uma carreata em Jaboticabal, no interior de São Paulo, na quarta-feira, 21, ao lado do candidato a vereador Dr. Célio (PL). Devido a sua semelhança com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato é conhecido como "Lula da Direita".

Durante a manifestação, o ex-presidente gravou um vídeo com o postulante à Câmara Municipal da cidade e o publicou em seu perfil no Instagram, com o texto: "Bolsonaro e o Lula juntos em Jaboticabal/SP". A música de fundo é "Evidências", da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó.

Segundo Dr. Célio, ele decidiu concorrer pela primeira vez a pedido de Bolsonaro. Ele é médico e atua há 40 anos no sistema público de saúde de Jaboticabal. O sósia de Lula ficou conhecido após participar de manifestação bolsonarista, em fevereiro, na Avenida Paulista. O convite para candidatura foi feito em março.

A passagem por Jaboticabal foi parte de um roteiro de visitas de Bolsonaro a cidades paulistas. Ele também teve compromissos em Catanduva, Mirassol e São José do Rio Preto. As carreatas compõem a estratégia do PL de conseguir mais votos para seus candidatos nas eleições municipais deste ano.

Confira o vídeo: