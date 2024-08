Eduardo Bolsonaro faz "exposed" de Marçal: "Adota todo discurso da direita"

O deputado reforçou a posição do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao apoiar o candidato Ricardo Nunes (MDB) para a prefeitura de São Paulo - (crédito: Reprodução/Instagram/@bolsonarosp)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (22/8) para fazer um "exposed" — ou seja, expor — o candidato a prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB). Segundo Eduardo, Marçal "adota todo o discurso da direita" e ficou "em cima do muro" nas eleições de 2022.



O deputado reforçou a posição do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao apoiar o candidato Ricardo Nunes (MDB) para a prefeitura de São Paulo. Jair já foi a público para falar sobre o apoio e até criticou Marçal pelas redes sociais mais cedo nesta quinta.

"Ele (Marçal) escolheu ficar em cima do muro e lavar as suas mãos (em 2022) e agora, em um ano e meio depois, ele adota todo o discurso da direita. Obviamente, ele não é da política, né? Nunca foi vidraça (e) fica à vontade para tacar pedra, sai distribuindo pancada para todo lado, adotando exatamente o discurso da direita", disse Eduardo no vídeo publicado nas redes sociais.

Eduardo também defendeu o irmão Carlos de comentários feitos por Marçal. "Carlos deveria ser elogiado. O cara, se estivesse na iniciativa privada, se ele tivesse numa Apple numa Microsoft, ele tinha ganhado alguns prêmios, porque ele foi o primeiro cara a ter a visão, um visionário lá atrás que criou a rede social do meu pai, a minha, a do Flávio, de toda a família", detalhou.