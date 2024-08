Marçal discute com Bolsonaro nas redes: "Coloquei R$ 100 mil na sua campanha"

Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB nas eleições deste ano, protagonizou uma discussão com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Em um post no Instagram, Marçal comentou na página de Bolsonaro: "vão sentir saudades de nós". O ex-presidente respondeu em tom irônico. "Nós? Um abraço", questionou o ex-capitão, demonstrando distanciamento do candidato no pleito municipal. (veja mensagens ao final da matéria)

Em seguida, Marçal escreveu um longo comentário e disse ter colocado R$ 100 mil na campanha de Jair Bolsonaro. "Isso mesmo! Coloquei 100 mil reais na sua campanha pra presidente, te ajudei nas estratégias digitais, fiz você gravar mais de 800 vídeos no planalto. Entrei pra lista de investigados da PF por te ajudar. Se não existe o nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato. Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos, almoçamos esses dias, você me deu a medalha e eu continuo te respeitando (SIC)", declarou o coach.

Pablo Marçal afirmou que Bolsonaro deve devolver o dinheiro, caso mantenha a posição de afastamento de sua campanha. "Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo e se o capitão quiser me tirar do "nós", me ajude devolvendo os 100 mil reais depositando na minha campanha aqui de prefeito a São Paulo pois não estou usando dinheiro público e não vou colocar o meu próprio dinheiro, pra não ser investigado mais uma vez. Se porventura o senhor não quiser ajudar na campanha, considere o Nós como correto! Abraços (SIC)", completou Marçal.

De acordo com a última pesquisa Atlas realizada em São Paulo, Pablo Marçal subiu cinco pontos percentuais, ficando com 16,3% das intenções de voto e encostou no atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que está com 21,8%. Ele aparece em terceiro lugar na disputa, atrás também de Guilherme Boulos, que lidera com 28,5%.