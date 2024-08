Lula inaugura fábrica de medicamentos para diabetes e obesidade

A fábrica inaugurada pelo presidente Lula recebeu R$ 70 milhões do governo federal, e vai produzir insumos para medicamentos usados no combate à diabetes e à obesidade - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou nesta sexta-feira (23/8) uma fábrica da EMS para a produção de medicamentos contra a diabetes e obesidade, em Hortolândia, interior de São Paulo. Lula visitou as instalações e discursou durante cerimônia, ao lado de ministros e outras autoridades do governo.

A fábrica recebeu investimento federal de R$ 70 milhões, sendo R$ 48 milhões por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A expectativa da EMS é que a instalação gere 150 empregos diretos, e outros 1.000 de forma indireta.

Indústria da saúde

Além disso, a produção será destinada também ao Sistema Único de Saúde (SUS). A instalação faz parte do projeto para fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), com investimento total de R$ 57,4 bilhões até 2026, público e privado, reduzindo a dependência do SUS de medicamentos importados.

Os polipeptídeos, que serão produzidos na fábrica, são usados no tratamento de diabetes e obesidade, sem efeitos colaterais para o paciente, pois substituem hormônicos naturais.

Também participaram da inauguração as ministras Nísia Trindade (Saúde) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.