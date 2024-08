Tabata Amaral liga Pablo Marçal a integrantes do PCC; veja vídeo

A candidata à Prefeitura de São Paulo e deputada estadual pelo PSB, Tabata Amaral, acusou o também candidato Pablo Marçal (PRTB) de ligações com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A série de acusações foi feita em vídeo publicado nas redes sociais de Tabata, no qual ela apresentou os envolvidos com Marçal de maneira similar a um "jogo de cartas" estilizado pelo candidato em junho. Essa "estética" tinha sido utilizada por Marçal para descartar os outros candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Em uma mesa, Tabata inicia o vídeo colocando a 'carta' do influenciador fisiculturista Renato Cariani. "Muito amigo do Pablo Marçal, ele é réu por tráfico de drogas, suspeito de abastecer o PCC", afirmou. O segundo apresentado é Leonardo Avalanche, presidente do PRTB: "O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou o André do Rap, um dos líderes do PCC", diz a candidata na gravação.

"Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC, o 'Piauí', que é irmão do Valquito, que foi fotografado em Paraisópolis. Adivinha com quem? Pablo Marçal", completou posicionando as 'cartas' na mesa, formando a sequência.

"Quem também anda junto com Pablo? Escobar, e o sócio dele, Júlio César Pereira, vulgo 'Gordão'. [Eles] estão sendo investigados por trocar carros de luxo por cocaína em um esquema com Francisco Chagas de Souza, conhecido como 'Coringa', preso por ligação com o PCC", continua a candidata.

"Tem uma figura que liga todos esses elementos", disse Tabata, completando a coleção de 'cartas' com uma imagem do Pablo Marçal. A câmera faz uma imagem do alto e mostra que as 'cartas' formam a letra 'M' e conecta todos os envolvidos na narração. "Tem uma coisa que todos eles fazem. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente", disse, enquanto jogava as 'cartas' para fora da mesa.

No vídeo de Marçal, o candidato apresenta os outros candidatos à Prefeitura de São Paulo e os motivos pelos quais ele os considera incapazes de governar a cidade paulista. Quando cita Tabata, o candidato aposta em ofensas machistas. Ele a chama de "sonhadora", afirmando que, uma vez que ela namora, e, por não ser casada, "não conhece os problemas de um casamento, não sabe o problema do que é ter um filho, então não dá conta de cuidar dessa cidade".

De acordo com pesquisa do Datafolha, o candidato do PRTB está empatado na liderança de intenções de votos com o candidato do PSol, Guilherme Boulos, e com o candidato do MDB, Ricardo Nunes.