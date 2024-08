Pablo Marçal lidera disputa para prefeito de São Paulo, diz Instituto Veritá

O Instituto Veritá divulgou, nesta terça-feira (27/8), o resultado de uma pesquisa eleitoral que mostra o empresário e coach Pablo Marçal (PRTB) na liderança na disputa pela prefeitura de São Paulo na pesquisa espontânea, com 30,9% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSol), com 21,6%, e pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 14,2%.

Em quarto está o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 6,3% do eleitorado; a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 5,8%; e a economista Marina Helena (Novo), com 3,6%. Registrada sob o número SP-02725/2024, no TRE-SP, a pesquisa ouviu 3.020 pessoas entre 22 e 26 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Fundado em 1995, o Instituto Veritá realiza trabalhos independentes de pesquisa desde as eleições presidenciais de 2010.

É a primeira vez que Pablo Marçal aparece liderando uma pesquisa eleitoral na disputa pela prefeitura de São Paulo. Levantamentos recentes dos institutos Paraná Pesquisas, Datafolha e Quaest apontam para um cenário apertado entre Nunes, Boulos e Marçal na primeira e segunda colocações, empatados tecnicamente.

Pesquisa espontânea realizada pelo Instituto Veritá

Pablo Marçal (PRTB) – 30,9%

(PRTB) – 30,9% Guilherme Boulos (PSol) – 21,6%

(PSol) – 21,6% Ricardo Nunes (MDB) – 14,2%

(MDB) – 14,2% Datena (PSDB) – 6,3%

(PSDB) – 6,3% Tabata Amaral (PSB) – 5,8%

Amaral (PSB) – 5,8% Marina Helena (Novo) – 3,6%

(Novo) – 3,6% Bebeto Haddad (DC) – 1,7%

Ricardo Senese (UP) – 0,4%

Altino Prazeres (PSTU) – 0,3%

João Pimenta (PCO) – 0,1%

Não sabe/Não respondeu – 9,7%

Branco/Nulo – 5,4%