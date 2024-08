Lessa depõe no STF nesta terça-feira (27/8) e reencontra irmãos Brazão

O ex-policial militar Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, mortos em 2018, será ouvido nesta terça-feira (27/8), no Supremo Tribunal Federal (STF). Essa será a primeira vez que ele encontrará irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro — acusados de serem os mandantes do crime.

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br