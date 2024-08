Empresários entregam a Lula propostas para a presidência do G20

19/06/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Politica. CB Debate - Banco do Nordeste. A força do Nordeste na Transformação Social do País. Na foto, Ricardo Alban - Presidente da Confederação Nacional da Industria (CNI) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira (28/8), no Palácio do Planalto, uma série de propostas do setor privado para a presidência brasileira do G20. As medidas foram formuladas pelo Business 20 (B20) Brasil, fórum que reúne cerca de 1.200 empresários e é coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), justamente para assessorar o governo brasileiro durante a presidência do G20 – que reúne as principais economias do mundo.

Ao todo, são 24 recomendações, que foram entregues pelo chefe do fórum de empresários, Dan Ioschpe, e pelo presidente da CNI, Ricardo Alban, que também preside o Conselho Consultivo do B20. Segundo o grupo, é a primeira vez que as propostas são entregues de forma antecipada, antes da reunião de chefes de Estado marcada para novembro, para dar mais tempo ao estudo das medidas.

De acordo com Ioschpe, o fórum propõe soluções para os desafios debatidos no âmbito do G20, como transição energética, descarbonização, transformação digital, e o combate à fome e à pobreza. O documento foi construído em uma série de reuniões, com a participação de mais de 40 mil pessoas, de 40 países.

“As propostas do B20 devem influenciar o debate do mais importante fórum de cooperação econômica internacional, que é o G20”, disse o empresário. Entre as sugestões estão triplicar as fontes de energia renovável até 2030, regulamentação para créditos de carbono, revisar políticas comerciais restritivas implementadas em países do G20 nos últimos três anos, assegurar o uso responsável da Inteligência Artificial – aumentando a transparência nos sistemas – e requalificar a força de trabalho.

Indústria

Alban, por sua vez, destacou o papel da indústria brasileira durante as conversas. “Estamos convencidos de que as recomendações poderão contribuir com um novo ciclo de crescimento do país. A expectativa é que as propostas sejam colocadas em prática. Por isso, o B20 priorizou sugestões de alto impacto, e que possam de fato ser executadas”, comentou o presidente da CNI.



Apesar de já entregues a Lula, as medidas ainda serão debatidas durante o B20 Summit Brasil, em São Paulo, entre os dias 24 e 25 de outubro. Além do fórum empresarial, o G20 tem outros 12 grupos de engajamento social, envolvendo sociedade civil, judiciários, parlamentares, cientistas, entre outras autoridades.