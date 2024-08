Eleitores na faixa dos 16 e 17 anos aumenta 78% em relação a 2020

No panorama geral, cerca de 155 milhões de Brasileiros estarão aptos a votar no pleito de 2024 - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que o número de eleitores entre 16 e 17 anos aumentou cerca de 78% em comparação às eleições municipais de 2020. Segundo a Corte, são 1.835.781 jovens aptos para votar nas eleições municipais de 2024 — o que representa cerca de 1,17% do eleitorado brasileiro.



Nas eleições de 2020, haviam se alistado 1.030.563 eleitores nesta faixa etária. No Brasil, segundo a Constituição, o voto para adolescentes menores de 18 anos e maiores de 16 é facultativo. Quando o eleitor completa 70 anos, também o ato também passa a ser voluntário.

Apesar do aumento observado neste, a quantidade de jovens eleitores passava por uma tendência de queda desde 2016. Em 2012, 2.902.621 estavam aptos a votar, número que caiu cerca de 20% quatro anos depois, quando apenas 2.311.120 do grupo tiraram o título de eleitor. Em 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19, alistaram-se 1.030.563 eleitores nesta faixa etária, o que representava uma queda de 55%.

No panorama geral, cerca de 155 milhões de brasileiros poderão votar no pleito de 2024. De acordo com o calendário eleitoral, o primeiro turno está agendado para 6 de outubro, quando os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de suas cidades.

Caso nenhum candidato a prefeito obtenha maioria absoluta dos votos em municípios com mais de 200 mil habitantes, um eventual segunda etapa será realizada em 27 de outubro.

*Estagiária sob supervisão de Luana Patriolino