Pesquisa Quaest no Rio: Paes tem 60%, Ramagem, 9% e Tarcísio, 5%

Pesquisa divulgada pelo instituto Quaest nesta quarta-feira, 28, mostra o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), com 60% das intenções de voto na disputa para a prefeitura da capital fluminense. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) aparece com 9% e o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) tem 5%.

Candidato à reeleição, Paes cresceu 11 pontos porcentuais desde a pesquisa Quaest divulgada em 24 de julho deste ano. No levantamento anterior, o prefeito Rio tinha 49% das intenções de voto e Ramagem, candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aparecia com 13%, empatado no limite da margem de erro com Tarcísio Motta, que tinha 7%.

O ex-deputado federal Cyro Garcia (PSTU) tem 3% das intenções de voto. Em seguida, estão o deputado estadual Rodrigo Amorim (União), Juliete Pantoja (UP), Marcelo Queiroz (PP) e Carol Sponza (Novo), com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) não pontuou. Votos em branco e nulos somam 13%, e 6% não sabem responder.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Paes tem 26%, Ramagem, 5%, e Tarcísio, 1%. Os demais não pontuaram. Neste cenário, o número de indecisos é de 65%.

A Quaest fez entrevistas presenciais com 1.140 eleitores cariocas entre os dias 25 e 27 de agosto de 2024. A margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento foi contratado pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-08084/2024.

Apoio de Lula, Bolsonaro e Castro

O instituto perguntou aos entrevistados se eles votariam em um nome apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ou pelo governador do Estado, Cláudio Castro (PL), mesmo sem conhecer o candidato.

Segundo o levantamento, 77% responderam que não votariam em um candidato de Lula, 69% não apoiariam um nome de Bolsonaro e outros 83% rejeitam um candidato de Castro.