Moraes intima Musk e ameaça retirar X do ar dentro de 24h

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (STF) emitiu um mandado de intimação contra o empresário americano Elon Musk, dono do X. O documento foi divulgado nesta quarta-feira (28/8) e pede que a empresa identifique um representante legal no Brasil dentro de 24 horas. Caso a decisão não seja cumprida, o magistrado ameaçou retirar a plataforma do ar.

A decisão visa garantir que o X respeite as leis brasileiras e que a empresa pague multas que foram impostas pela Justiça. Essa multas foram determinadas após o X desrespeitar a solicitação de Moraes para bloquear perfis que atacavam as instituições democráticas.

A rede social anunciou, no dia 17 de agosto, que vai "encerrar as operações" no Brasil. O serviço continua disponível para usuários do país.

A medida teria sido tomada em razão de decisões de Moraes que, em um despacho, teria ameaçado multar e prender a responsável pelo escritório da empresa no Brasil por descumprimento de decisões judiciais.

O perfil publicou uma cópia digital da suposta decisão de Moraes, que tramita em segredo de Justiça. Um dos trechos do suposto documento atribui "multa diária de R$20 mil à administradora da empresa, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, cumulativa àquela imposta à empresa, bem como decretação de prisão por desobediência à determinação judicial".

O X ainda afirmou não ter sido ouvido pelo Supremo. "Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal", disse.

A equipe da plataforma completou dizendo que está profundamente triste por ter sido forçada a sair do Brasil. "A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes", acusa.

Saiba Mais Política Lula conversa com a presidente do Peru sobre Venezuela e integração econômica

Lula conversa com a presidente do Peru sobre Venezuela e integração econômica Política Deputado detalha como comissão da Câmara investigará queda de avião da Voepass

Deputado detalha como comissão da Câmara investigará queda de avião da Voepass Política Marçal usa processo de homônimo de Boulos para acusá-lo de usar drogas