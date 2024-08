Musk diz que Starlink fornecerá internet gratuita após bloqueio de contas

O bilionário Elon Musk reagiu após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear as contas bancárias da Starlink Holding no Brasil. Na noite desta quinta-feira (29/8), Musk usou o X para chamar Moraes de "ditador maldito" e dizer que continuará fornecendo internet para os usuários da empresa de tecnologia.

“Alexandre de Moraes é um ditador malvado fazendo cosplay de juiz”, escreveu Musk em uma publicação na rede. Em outro tweet ainda complementou: “De Moraes é um criminoso vestindo toga de juiz como uma fantasia de Halloween”.

Na quarta-feira (28), Moraes solicitou que o X identifique um representante legal no Brasil, sob risco de ser derrubado no país. O pedido de Moraes visa garantir que o X respeite as leis brasileiras e que a empresa pague multas que foram impostas pela Justiça. Essa multas foram determinadas após o X desrespeitar a solicitação de Moraes para bloquear perfis que atacavam as instituições democráticas.

Já nesta quinta-feira, Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias da Starlink no Brasil. O objetivo da decisão é garantir recursos suficientes para o pagamento de multas aplicadas ao X (antigo Twitter) em ações na Justiça.

Em postagem no X, Musk afirmou que o serviço de internet fornecido pela Starlink Holding, responsável pela venda de serviços de internet por satélite, continuará a ser fornecido de forma gratuita no Brasil após o bloqueio das contas bancárias da empresa. Gestores da Starlink no Brasil receberam notificações e foram intimados a responder pelos valores devidos à Justiça brasileira pela rede X.



“Muitas escolas e hospitais remotos dependem do Starlink da SpaceX! A SpaceX fornecerá serviço de Internet gratuitamente aos usuários no Brasil até que esse assunto seja resolvido, pois não podemos receber pagamento, mas não queremos cortar o acesso de ninguém”, escreveu Elon Musk em outro post.

O prazo para o X responder às solicitações feitas por Alexandre de Moraes chegou ao fim às 20h07 desta quinta-feira (29/8). Como o dono da plataforma, Elon Musk, não respondeu formalmente, o X pode sair do ar a qualquer momento.