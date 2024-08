7 de Setembro: confira a programação do desfile em Brasília

No ano passado, a celebração do 7 de Setembro reuniu cerca de 50 mil na Esplanada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

A celebração do Dia da Independência deste ano será na Esplanada dos Ministérios, na manhã de sábado, (7/9). O evento terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de outras autoridades do Exército, da Marinha, e da Aeronáutica. Com acesso gratuito ao público, a abertura das arquibancadas no Eixo Monumental será a partir das 6h20.

O acesso é preferencialmente por transporte público, mas haverá bolsões de estacionamento na S2, a via dos Anexos da Esplanada dos Ministérios na Asa Sul. O trânsito na Esplanada dos Ministérios estará fechado.

Já o início do desfile está previsto para 8h45, com a chegada de Lula e a revista às tropas. Atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e representantes das Forças Armadas também desfilarão, além de alunos de escolas públicas do Distrito Federal. Haverá apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército e a aguardada performance da Esquadrilha da Fumaça, às 10h30.

A estrutura para o desfile está em preparação em partes das duas margens da via da Esplanada, sentido Praça dos Três Poderes à rodoviária. De um lado, a montagem das arquibancadas. Do outro, a do palanque em que ficarão convidados nacionais e estrangeiros, além de autoridades, entre elas o presidente da República.



G20

Segundo o Planalto, neste ano, o evento cívico-militar está organizada em três eixos. Um deles aborda a importância estratégica da realização do G20 no Brasil, em novembro, no Rio de Janeiro, e, durante o desfile, serão apresentadas as 21 bandeiras dos países que integram a cúpula.

Rio Grande do Sul e proteção às crianças

O desfile também homenageará o esforço da nação em torno do apoio ao processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, atingido por enchentes em maio. Já o terceiro eixo vai enfatizar a retomada da ampla proteção de crianças e da população por meio das campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento em saúde, com a retomada do Mais Médicos.

O que não levar:

Por questões de segurança, está proibido o acesso à área do evento com fogos de artifício e similares, armas, apontadores a laser, artefatos explosivos, sprays, garrafas de vidro, mastros e latas.

Em 2024, o desfile contará com 500 estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. Eles desfilarão com as bandeiras de cada uma das 27 Unidades da Federação e farão alusão aos eixos temáticos que marcam a celebração deste ano. Os estudantes desfilarão uniformizados com placas e bandeiras alusivas ao G20, com mensagens de combate à fome, à pobreza, à desigualdade e de foco na sustentabilidade. Eles também desfilarão com roupas típicas gaúchas, em homenagem ao Rio Grande do Sul, e com uniformes alusivos aos voluntários que ajudaram na reconstrução do estado.

Ao todo, o desfile mobiliza 8.812 pessoas, incluindo militares, estudantes e atletas. Deste total, 3.990 participarão dos desfiles a pé, motorizado (que envolverá 133 viaturas) e montado (cavalos). A equipe de segurança, formada por contingentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de equipes da Segurança Pública, mobilizará outros 4.882.

No ano passado, um público de cerca de 50 mil pessoas assistiram aos desfiles nas arquibancadas da Esplanada dos Ministérios.

Entre as várias atrações que passaram pelo Eixo Monumental, o público presente aplaudiu bastante a passagem do Zé Gotinha, mascote do Sistema Único de Saúde (SUS), e o tradicional show da Esquadrilha da Fumaça, que rasgou o céu de Brasília com suas manobras.

Veja abaixo a programação:

6-6h30 - Chegada e concentração das tropas

6h20 - Abertura do acesso do público às arquibancadas

8h10 - Término da concentração na Praça dos Três Poderes

8h45 - Chegada do presidente Lula na Via N1 e revista às tropas

9h- Início do desfile - recepção do presidente, ocupação da Tribuna e Honras Militares

9h08 - Hino Nacional e Hino da Independência

9h15 - Apresentação do Comandante do Desfile Cívico ao presidente - Abertura do desfile

10h11 - Desfile motorizado

10h26 - Apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília

10h30- Apresentação da esquadrilha da Fumaça