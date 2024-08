Esplanada se prepara para o 7 de Setembro em celebração à Independência

A 10 dias do fim de agosto, os preparativos para o 7 de Setembro estão a todo o vapor na Esplanada dos Ministérios. As estruturas para sustentação e cobertura das arquibancadas começam a ficar visíveis e dando cara à celebração. O planejamento dos organizadores da comemoração da data busca fazer com que a parada cívico-militar, tradição do feriado na capital federal, atraia cada vez mais espectadores.

A proximidade do evento patriótico empolga moradores do DF que veem o palco do desfile tomando forma. A auxiliar administrativa Elaine de Souza e Silva, 56 anos, declarou gostar muito desse momento cívico, que acompanha sempre que pode. "Eu geralmente trago uma toalha de mesa e faço piquenique com minhas amigas. Depois do desfile, a gente a abre no chão e aproveita mais um pouco do dia aqui, na (grama do centro da) Esplanada", relatou.

Assim como Elaine, sua amiga Maria de Lourdes Fonseca, auxiliar de serviços gerais, 61, ficou animada em ver a estrutura sendo montada. Ela se declara admiradora das celebrações da Independência, em que participa anualmente. Ela se diz ansiosa para trazer sua família no feriado. "Acho lindo o desfile de 7 de Setembro. Venho todo ano com meus filhos e netos para ver a esquadrilha da fumaça", contou.

Além de Maria de Lourdes e Elaine, milhares de pessoas devem comparecer ao coração da cidade para seguir de perto a festa. No ano passado, 20 mil pessoas acompanharam o desfile. Para 2024, a licitação emitida pela Presidência da República para contratação da empresa responsável pela estrutura previa 30 mil pessoas acomodadas nas arquibancadas e tribunas, além de 10 mil pessoas de público circulante nas imediações do desfile.

Planejamento

A estrutura para o desfile está em preparação em partes das duas margens da via da Esplanada, sentido Praça dos Três Poderes à rodoviária. De um lado, a montagem das arquibancadas. Do outro, a do palanque em que ficarão convidados nacionais e estrangeiros, além de autoridades, entre elas o presidente da República.

A preparação da infraestrutura cabe a uma empresa privada de eventos, selecionada por licitação e com experiência na tarefa. Os organizadores também estão dando atenção ao gramado da área, com irrigações periódicas, para diminuir a poeira que aumenta com a secura neste período do ano.

Outra preocupação com o desfile é evitar acontecimentos violentos, roubos e outros inconvenientes para os espectadores presentes. Para isso, a Secretaria de Segurança Pública preparou um plano. A instituição explica que, assim como em todos os eventos desse tipo, o planejamento está sendo definido com a participação de todas as forças de segurança locais e outros órgãos, como a Defesa Civil, a Polícia Federal e as Forças Armadas.

* Estagiário sob supervisão de Manuel Martínez

Saiba Mais Política Governador do TO é alvo de ação da PF

Governador do TO é alvo de ação da PF Política Ex-auxiliar de Moraes depõe sobre vazamento

Ex-auxiliar de Moraes depõe sobre vazamento Negócios Saúde qualifica Anvisa para assuntos em inovação