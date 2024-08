Lula lamenta mortes após desabamento em igreja no Recife: "Tragédia"

"Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento", escreveu o chefe do Executivo por meio das redes sociais - (crédito: EBC)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta sexta-feira (30/8) a morte de duas pessoas em Recife após o teto de um santuário ter desabado, no início desta tarde.

"Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento", escreveu o chefe do Executivo por meio das redes sociais.

O acidente ocorreu na zona norte da cidade, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no momento em que aproximadamente 150 pessoas aguardavam o recebimento de cestas básicas. Os corpos foram encontrados sob os escombros e entre os bancos da igreja. Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas no desabamento.



O prefeito de Recife, João Campos, decretou três dias de luto na capital. "Pedindo a Deus e Nossa Senhora para que possam confortar seus familiares e amigos", escreveu nas redes sociais.