Teto de santuário desaba no Recife e deixa dois mortos; há feridos

O teto de um santuário desabou, no início da tarde desta sexta-feira (30/8), no Recife, por volta de 13h30. O acidente ocorreu na zona norte da cidade, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no momento em que aproximadamente 150 pessoas aguardavam o recebimento de cestas básicas. Dois homens morreram.

As vítimas estão sendo levadas para uma UPA próxima ao local.





Aguarde mais informações. Matéria em atualização