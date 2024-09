Moraes convoca STF para analisar suspensão do X já nesta segunda-feira (2/9)

Magistrado ordenou a suspensão imediata das atividades da rede social devido à ausência de um representante legal no país - (crédito: Gustavo Moreno)

O ministro Alexandre de Moraes convocou neste domingo (1º/9) a primeira turma do Superior Tribunal Federal (STF) para analisar a suspensão da rede social X (ex-Twitter) já nesta segunda-feira (2/9). A sessão virtual começará as 00h e terá duração de 24 horas.



Na última sexta-feira (30/8), em uma determinação do Judiciário brasileiro, o magistrado ordenou a suspensão imediata das atividades da rede social de propriedade do bilionário Elon Musk, devido à ausência de um representante legal no país.

*Aguarde mais informações

