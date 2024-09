STF pede para BlueSky, concorrente do X, remover perfis fakes da Corte

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai criar uma conta oficial da corte na plataforma BlueSky, concorrente do X (antigo do Twitter). A rede de Elon Musk saiu do ar no Brasil após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o despacho, o X se recusou a cumprir determinações judiciais e a pagar multas aplicadas.

Para permitir a criação do perfil oficial, o Supremo solicitou a BlueSky que remova perfis falsos da Corte que foram criados na plataforma. O pedido foi realizado por canal administrativo e não por meio de decisão judicial.

Entre os perfis que o tribunal solicitou remoção, está uma conta que se passava por oficial do Supremo. Na página, os administradores afirmavam que o PT seria multado por continuar publicando no X mesmo após determinação da Justiça — informação que não procede.

Nesta segunda-feira (2/9), os ministros da Primeira Turma julgam a decisão de Moraes. Até o momento, o voto dele, por manter o bloqueio da plataforma, foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino.